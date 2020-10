FIFA 21, véritable arnaque ou simple déception ? Notre avis vidéo

A chaque année, son nouveau FIFA. Evidemment, cette rentrée ne déroge pas à la règle et là où Konami ne propose qu’une mise à jour en attendant de solides versions nouvelle génération, Electronic Arts n’hésite pas à nous pondre un nouvel opus. FIFA 21 est-il toujours aussi décevant que FIFA 19 et FIFA 20 ?

C’est ce que l’on va tenter d’analyser dans cette vidéo qui vient en complément de notre test écrit. Rappelons que le jeu est d’ores et déjà disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch et sortira au lancement de la PS5 et Xbox Series X|S sur ces dernières.