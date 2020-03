FIFA 20 dévoile sa Team Of The Week numéro 26

FIFA 20 vient d’annoncer sa 26e Team Of The Week, disponible actuellement et ce pendant une semaine. Auparavant dévoilé le mercredi avant 19h, cette semaine EA Sports a dû sortir la TOTW dans la nuit de mercredi à jeudi suite à des problèmes techniques.

26e Team Of The Week !

Le gardien est le portier allemand d’Arsenal, Leno. Celui-ci obtient une carte boostée plutôt jolie et notée à 86 de général.

est le portier allemand d’Arsenal, Leno. Celui-ci obtient une carte boostée plutôt jolie et notée à 86 de général. La défense se compose de trois joueurs : le néerlandais Klaiber (82), le brésilien Sidnei (83) et l’excellent arrière droit anglais, Wan-Bissaka (84).

se compose de trois joueurs : le néerlandais Klaiber (82), le brésilien Sidnei (83) et l’excellent arrière droit anglais, Wan-Bissaka (84). Le milieu de terrain est le suivant : notre frenchie Saint-Maximin (84), Ramsey (85), Thorgan Hazard (86) et Parejo (89).

est le suivant : notre frenchie Saint-Maximin (84), Ramsey (85), Thorgan Hazard (86) et Parejo (89). L’attaque est composée de Quagliarella (86), l’excellent Havertz (88) et enfin et surtout l’attaquant gauche de Liverpool, Sadio Mané avec une très belle carte boostée à 91 de général.

Les remplaçants et réservistes à retenir cette semaine sont les suivants : Barkley (82), Ruben Blanco (84), Dolberg (84) ou encore Vlap (81).

Les joueurs sont disponibles dans les packs jusque mercredi prochain.

Rappelons que FIFA 20 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez jeter un œil à nos premières impressions en vidéo.