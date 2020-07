FIFA 20 : Voici la Team Of The Week numéro 42

Cette semaine, exceptionnellement, EA Sports n’a fait aucune annonce officielle concernant la Team Of The Week. Il vous faut aller dans le jeu pour voir quels sont les joueurs primés cette semaine. N’oubliez pas que les joueurs sont disponibles pendant une semaine, et ce depuis 19h.

Team Of The Week 42 !

Le gardien est le portier argentin des Gunners d’Arsenal, Emiliano Martinez. Il obtient une carte boostée à 81 de général.

est le portier argentin des Gunners d’Arsenal, Emiliano Martinez. Il obtient une carte boostée à 81 de général. La défense est la suivante : le défenseur central du Milan AC : Romagnoli (85), le défenseur central portugais de Benfica: Ruben Dias (83) et le défenseur gauche du FC Séville : Reguilon (83).

est la suivante : le défenseur central du Milan AC : Romagnoli (85), le défenseur central portugais de Benfica: Ruben Dias (83) et le défenseur gauche du FC Séville : Reguilon (83). Le milieu de terrain est composé de quatre joueurs en la personne de Chiesa (82), Bardhi (82), Pasalic (84) et enfin et surtout l’excellent Isco (87).

est composé de quatre joueurs en la personne de Chiesa (82), Bardhi (82), Pasalic (84) et enfin et surtout l’excellent Isco (87). L’attaque se compose de Nsame (85), Quagliarella (87) et Harry Kane qui obtient une énième carte up à 94 de général.

Les remplaçants et réservistes à retenir cette semaine sont les suivants : Vesteggard (82), Mkhitaryan (84), Rossi (82) ou encore Rice (82).

Les joueurs sont disponibles dans les packs jusque mercredi prochain.

Rappelons que FIFA 20 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez jeter un œil à nos premières impressions en vidéo.