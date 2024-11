Farming Simulator 25 cartonne avec 2 millions d’exemplaires vendus en à peine une semaine

L’agriculture est actuellement un sujet brûlant dans l’actualité française, mais dans le domaine du jeu vidéo, elle connaît un succès notable. Farming Simulator 25 a réalisé un lancement record pour la franchise, avec 2 millions d’unités vendues une semaine après sa sortie, surpassant ainsi les 1,5 million d’exemplaires écoulés par Farming Simulator 22 sur la même période. Cette performance marque une belle victoire pour le studio GIANTS Software, qui auto-édite la franchise depuis Farming Simulator 22.

Thank you! Farming Simulator 25 had a great start with many new farmers on the fields. Stay tuned for upcoming improvements and new content soon – we’re already on it! 🚜🌾 pic.twitter.com/UI8BliAoUA

