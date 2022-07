Farming Simulator 22 Platinum Edition : Voici où précommander le jeu

Sorti en novembre 2021 sur la majorité des plateformes, Farming Simulator 22 est la dernière entrée dans la série de jeux vidéo de simulation agricole. Depuis son lancement, le studio de développement, Giants Software, a déployé de nombreuses mises à jour mais a aussi proposé des DLC payants. Pour appâter les personnes qui n’ont pas encore acheté le titre, une édition Platinum a été annoncée, regroupant le jeu de base ainsi que tous les contenus additionnels, le tout, à prix abordable.

La Platinum Edition en précommande

Cette Platinum Edition vous permet ainsi de retrouver le jeu et les diverses nouveautés, telles qu’une nouvelle carte. L’édition est vendue à 49.99€ sur consoles et à 39.99€ mais il est également possible de prendre l’extension Platinum seule à 19.99€ (uniquement sur PC pour cette dernière option). Pour l’instant, les précommandes ont seulement ouverts sur les stores (Steam, PlayStation et Xbox), ou en physique sur Amazon.

Cette édition Platinum regroupe :

Le jeu de base Farming Simulator 22 et son extension Platinum

Volvo Group et bien d’autres marques

Plus de 40 nouveaux véhicules et outils, pour un total de plus de 500 machines

Une nouvelle carte, ainsi que des mécaniques de gameplay et chaînes de production inédites

La sortie est prévue le 15 novembre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre test de Farming Simulator 22 à sa sortie, ou encore notre guide de débutant.