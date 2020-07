Giancarlo Esposito (Breaking Bad) aura un rôle dans un « énorme » jeu

Faire appel à des acteurs de renom est plutôt commun dans le monde du jeu vidéo. Sur les grosses productions, il arrive que l’on croise un visage familier, dans la peau d’un protagoniste important comme le fait si bien Death Stranding et son casting cinq étoiles, composé entre autre de Norman Reedus ou encore Mads Mikkelsen. Et aujourd’hui, on apprend que Giancarlo Esposito aura un rôle dans un futur jeu vidéo.

Sur le futur Far Cry ?

C’est au cours d’une entrevue accordée à Collider que l’acteur s’est confié et a expliqué qu’il a œuvré en début d’année sur une grosse production. Il déclare avoir participé à de la motion capture et que ce jeu vidéo sera « énorme ». Malheureusement, on n’en saura pas plus étant donné qu’il ne peut absolument rien dire sur son identité.

Pour l’instant, aucune autre information. Cependant, Daniel Ahmad, toujours bien renseigné, a dit sur son Twitter que cela sera dévoilé au cours du mois de juillet. Faire le parallèle avec la conférence Ubisoft qui aura lieu le 12 et un potentiel Far Cry 6 est donc assez facile. On pourrait également le voir dans une annonce au cours de la conférence Xbox plus tard.

Giancarlo Esposito est un acteur bien connu des fans de Breaking Bad, où il y joue Gustavo Fring. On le voit également dans le préquel, Better Call Saul, ou plus récemment dans un autre rôle pour The Mandalorian. Il a également joué The Dentist dans Payday 2.