Fallout : La série TV d’Amazon Prime dévoile ses premières images

Premier aperçu des (anti)héros de la série

Jusqu’ici, seules des photos de tournage et une image promotionnelle floue avaient été partagées pour la série Fallout, mais Vanity Fair vient de publier une série d’images qui permettent de se faire une meilleure idée de ce à quoi va ressembler cette adaptation très attendue.

Plusieurs protagonistes sont montrés ici comme Lucy (incarnée par l’actrice Ella Purnell), une habitante du refuge 33 qui a vécu toute sa vie dans ce dernier, et qui se prépare à sortir et à découvrir naïvement ce monde ravagé, ou encore La Goule (un personnage joué par Walton Goggins), qui a vécu une très longue vie et qui n’est désormais plus humain (et qui a un air de Red Skrull). On voit aussi à quoi ressembleront les exosquelettes mythiques de la licence, notamment au travers de l’histoire de Maximus, une nouvelle recrue de la Confrérie de l’Acier.

Cette série sera diffusée à partir du 12 avril prochain sur le service Amazon Prime Video. On peut maintenant s’attendre à un trailer imminent. Qui a hâte ?