Fall Guys : Les versions Switch et Xbox sont presque terminées et le cross-play arrive à la mi-saison

Ce petit party game qu’est Fall Guys: Ultimate Knockout suscite toujours autant d’intérêt pour les joueurs et les joueuses, et comme un certain Among Us, le jeu veut s’exporter partout, sur toutes les plateformes. Après des collaborations avec Aloy (Horizon), Sonic, et bien d’autres, le jeu du studio Mediatonic ne cesse de vouloir proposer du fun pour tout le monde. Et le jeu va bientôt rejoindre le catalogue Switch et Xbox.

Cross-play pour tous ?

Ces versions Switch et Xbox de Fall Guys vont voir le jour cette année, mais aucune date officielle n’a pourtant vu le jour. Le studio essaie de rassurer les joueurs et les joueuses à ce sujet :

« Nous savons que des informations concernant Fall Guys sur Switch et Xbox sont attendues […] Nous finissons le développement et si elles n’arrivent pas avec cette update, cela viendra. »

Cette update n’est autre que la mi-saison 6 qui est d’ores et déjà sortie à l’heure où l’on écrit ces lignes. De plus, le compte Twitter officiel de Mediatonic a annoncé que le cross-play n’était plus un rêve pour Fall Guys, mais bel et bien une réalité. C’est déjà disponible pour les versions PC et PS4, et on ne doute pas que l’arrivée des versions Switch et Xbox supporteront ce cross-play. Cette fonctionnalité se fera avec votre compte Epic Games où vous pourrez créer des lobbys où n’importe quel joueur PC pourra rejoindre un joueur PS4, et vice versa.

Par ailleurs, cette update de la mi-saison 6 arrive avec un nouveau mode de jeu nommé Sweet Thieves, où vous serez divisés en deux équipes : les Voleurs et les Gardiens, un dérivé du jeu très connu Policier et Voleur. Les voleurs doivent voler des morceaux de bonbons, pendant que les gardiens doivent les attraper et les amener en prison.

On attend toujours des news sur les versions Switch et Xbox de Fall Guys, qui sont prévues pour 2022.