Fall Guys : Aloy s’invite aussi à la fête avec un nouveau skin

Fall Guys n’est peut-être pas encore prêt pour sortir sur Nintendo Switch et les différentes Xbox, mais le jeu a plein de choses à présenter à l’occasion de l’arrivée de sa saison 6. En plus du nouveau thème de cette saison et des épreuves inédites au programme, le jeu accueille un skin d’une héroïne très populaire de la marque PlayStation, à savoir Aloy.

Un tour chez Mediatonic avant la sortie du deuxième épisode

Aloy is coming to Fall Guys! Get ready to avoid mechanical menaces, collect blaze canisters, and win unique rewards in Aloy's Blaze Canister Mayhem! pic.twitter.com/RW2g6qDKRY — Sea of Beans (@FallGuysGame) December 3, 2021

L’héroïne de Horizon Zero Dawn et du futur Horizon Forbidden West est donc la prochaine à rejoindre le jeu de Mediatonic, après Kena ou encore Jin Sakai de Ghost of Tsushima. Décidemment, l’héroïne est partout, suite à ses apparitions dans Fortnite et plus récemment dans Genshin Impact.

Le studio a partagé une première image du skin d’Aloy en jeu, avec la promesse d’un événement unique liée à l’héroïne, qui arrivera prochainement, avec des récompenses uniques à gagner.

Fall Guys: Ultimate Knockout est disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.