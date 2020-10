Fall Guys : La saison 2 est disponible, voici le trailer de lancement

Après nous avoir montré l’un de ses nouveaux niveaux, Fall Guys célèbre aujourd’hui le lancement de sa saison 2 tant attendue, qui promet d’apporter un vent de fraîcheur sur le jeu afin de relancer le phénomène.

Une saison 2 déjà disponible

On peut donc découvrir le trailer de lancement de cette saison, qui est lancée aujourd’hui, et qui nous en montre un peu plus sur les nouveautés apportées au titre ainsi que sur les épreuves inédites qui nous attendent. Pour rappel, cette nouvelle saison sera basée sur l’univers médiéval, avec des tas de costumes à débloquer et à acheter.

Fall Guys est disponible sur PC et PlayStation 4.