Fall Guys nous emmène à la découverte du niveau Knight Fever

Tandis que le Battle Royale ne semble pas prendre une ride, avec Fortnite ou Call of Duty Warzone qui fonctionnent encore très bien, un nouveau challenger est apparu sur le marché des jeux multi. Son nom c’est Fall Guys : Ultimate Knockout, un titre au concept déjanté. Fort de son succès, il se dotera le 8 octobre d’une saison 2 dont voilà un avant goût.

Premier niveau en vue

Fall Guys c’est un jeu exclusivement multijoueur dont le but est d’atteindre la ligne d’arrivée le plus vite possible… et de l’atteindre tout court dans l’absolu. Doté d’un personnage au gameplay étonnant, pour ne pas dire carrément étrange, il nous contraint à déjouer les différents pièges des niveaux pour nous en sortir, mais aussi à faire attention aux autres joueurs parfois très fourbes.

Succès surprise de cette année, le titre de Mediatonic n’en finit pas de déchaîner les passions sur les plateformes de streaming. Bien entendu, il n’en fallait pas moins pour que du nouveau contenu soit mis en chantier, avec l’apparition imminente d’une saison 2. Celle-ci embarquera différents niveaux inédits, dont Knight Fever, que nos confrères de chez IGN ont été les premiers à découvrir.

Rendez vous dans deux petits jours, le 8 octobre, pour découvrir la saison 2 de Fall Guys : Ultimate Knockout sur PC et PlayStation 4.