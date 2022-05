Fall Guys : Une grosse annonce arrivera lundi, enfin l’arrivée des versions Xbox et Switch ?

Contrairement à ce que certaines mauvaises langues pourraient affirmer, non, Fall Guys n’est pas mort, et il se prépare même a faire à nouveau parler de lui dans quelques jours. Mediatonic vient de mettre en ligne un live, qui nous donne rendez-vous pour la semaine prochain et qui nous tease « la plus grosse annonce dans l’histoire de Fall Guys ».

Les portages enfin annoncés ?

Ce live débutera donc le lundi 16 mai prochain à 19h05 (heure française), et devrait donc nous présenter du nouveau contenu pour Fall Guys. Avec un tel teasing, on imagine mal que le studio s’amuse à simplement nous dévoiler le thème et le contenu de la prochaine saison, tant la communication fait entendre qu’il faut s’attendre à quelque chose de très gros.

Alors forcément, on pense aux versions Xbox et Switch. Ces dernières sont en développement depuis un bout de temps maintenant, puisqu’elles avaient été repoussées à une date indéterminée. Aux dernières nouvelles, ces versions étaient presque terminées, donc on espère les voir ce lundi, tout en se demandant si Mediatonic n’aura pas d’autres surprises à nous révéler pendant le live.

Rendez-vous donc le 16 mai pour découvrir cela.