NIS America hébergera le livestream des 40 ans de Falcom avec des annonces

Si l’E3 2021 est derrière nous, l’été devrait nous réserver encore quelques surprises côté annonces. On attend par exemple l’EA Play pour la fin du mois de juillet, où l’on aura des précisions sur les futures jeux Electronic Arts. A une autre échelle, on attend également des annonces du côté de Falcom, qui tiendra un livestream dans la nuit du 24 au 25 juin avec des surprises.

Un nouveau Ys ? Du Trails ?

NIS America vient d’annoncer qu’ils allaient héberger la présentation en direct pour le 40ème anniversaire de Falcom. Cela se déroulera le 25 juin à 7 heures du matin (heure française) et l’événement devrait nous réserver quelques surprises. A commencer par un concert virtuel avec le groupe Falcom J.D.K BAND avec des morceaux qui reprendront les classiques compositions des jeux Falcom depuis 40 ans.

Sans surprise, Toshihiro Kondo fera également acte de présence, pour remercier sa communauté de joueuses et joueurs et adresser un message spécial. On nous promet également de nouvelles annonces et surprises. Tout cela se passera en direct sur les chaînes YouTube et Twitch de la New Game Plus Expo.

Pour l’instant, on ne sait pas du tout quelle proportion prendront les surprises. On peut s’attendre à des annonces ou à des précisions sur le future line-up du studio, mais dans le doute, évitons de trop fantasmer. On peut tout de même entrevoir de potentiels remasters/remakes pour la série Ys, des précisions pour les sorties occidentales de Hajimari no Kiseki et Ao no Kiseki ou qui sait, des images de The Legend of Heroes: Trails of Black.