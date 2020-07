Fairy Tail présente ses personnages et fonctionnalités en vidéo

Attendu pour la fin de mois, Fairy Tail fait souvent parler de lui ces dernières semaines. Koei Tecmo alimente régulièrement sa promotion et après nous avoir présenté une bande-annonce complète ou encore les costumes de l’édition deluxe, voici qu’un nouveau trailer vient de germer.

Les connexions sont puissantes

Cette vidéo se focalise sur plusieurs aspects spécifiques du RPG. On met d’abord en avant la possibilité de suivre les histoires des personnages, notamment avec des événements qui prendront place dans la ville et dans la guilde. Il y aura ainsi de nombreuses scènes inédites entre certains personnages et en fonction des actions réalisées.

A côté de ça, la bande-annonce rappelle que les relations entre les personnages sont également très importantes. Bien choisir ses combattants permettra de créer l’équipe de ses rêves et cela pourra mener à des attaques en duo particulièrement puissantes (et impressionnantes) comme on peut le voir avec Kagura et Erza.

Rappelons que Fairy Tail sortira sur PC (via Steam), PlayStation 4 et Switch le 30 juillet en Europe (et le 31 aux Etats-Unis). Une traduction française sera proposée ainsi qu’une jaquette alternative emplie de fan service.