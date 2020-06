Fairy Tail nous présente un nouveau trailer un mois avant sa sortie

Malgré son report, le jeu Fairy Tail nous offre pas mal d’extraits de gameplay, histoire de nous faire patienter d’ici la sortie. Cette fois-ci, c’est un nouveau trailer centré sur les personnages et l’histoire qui nous est proposé.

La guilde montre ses pouvoirs

On y voit donc Natsu, Lucy et toute la guilde déchaîner leurs pouvoirs magiques contre leurs opposants issus des arcs des Grands Jeux Magiques et Tartaros.

Les 16 personnages jouables pourront remplir tout un tas de requêtes de guilde, ce qui nous donnera l’occasion d’assister à des scènes inédites avec eux. Été oblige, Koei Tecmo n’oublie pas de nous rappeler brièvement que la série verse allègrement dans le fan-service avec quelques héroïnes en maillot de bain.

Fairy Tail sera disponible le 30 juillet sur PC, PlayStation 4 et Switch.