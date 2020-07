Fairy Tail présente les costumes de son édition digitale deluxe

Repoussé à plusieurs reprises, le RPG Fairy Tail semble enfin décider à sortir fin juillet. Koei Tecmo en profite pour parler régulièrement du futur jeu développé par Gust et après avoir dévoilé une nouvelle bande-annonce, les prochaines images s’arrêtent sur l’édition digitale deluxe.

Des costumes pour les personnages

Si en physique, il faudra se contenter d’une édition standard classique (mais avec tout de même une jaquette réversible choisie par les fans), les joueurs pourront tout de même opter pour une édition digitale deluxe. Celle-ci propose avant tout du contenu cosmétique pour les différents personnages.

On aura ainsi un set de costume pour l’équipe A de Fairy Tail (aperçu lors des Grands Jeux Intermagiques), des Lacrima de croissance (5), la tenue de Ryza pour Lucy (l’héroïne du jeu Atelier Ryza, une autre production du studio) et évidemment le jeu complet. Le tout, pour une quinzaine d’euros supplémentaires.

Un aperçu des techniques de groupe

Cette autre information est tombée il y a quelques jours mais nous n’avions pas eu l’occasion de l’aborder. Koei Tecmo avait aussi brièvement présenté les techniques à réaliser entre plusieurs membres du groupe, qui évidemment, feront davantage de dégâts et offriront de belles scènes de complicité. Tout cela, on pourra le découvrir lors de la sortie de Fairy Tail sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch le 30 juillet. On vous en reparlera bien évidemment.