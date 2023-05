Fable : Microsoft tease la présence du RPG pour le Xbox Showcase

Annoncé en 2020 avant de disparaitre complètement des radars, le prochain Fable développé par Playground Games (Forza Horizon) se fait désirer. Puisque le studio semblait ne pas vouloir communiquer sur le jeu avant que celui-ci ne soit prêt, on n’osait pas vraiment croire en sa présence lors du Xbox Games Showcase, en préférant tabler sur des prédictions un peu plus évidentes comme Hellblade II ou Avowed.

Pourtant, le compte Twitter officiel Xbox a publié hier une vidéo qui semble clairement faire référence à Fable. On y entend une musique issue de la série, mais aussi un chemin de paillette qui fait écho au chemin lumineux dans les jeux, qui nous guide vers notre objectif. Et ce chemin emmène tout droit vers un écran annonçant le Xbox Game Showcase.

Do you love ✨ GAMES ✨ as much as we do? Then you won’t want to miss the Xbox Games Showcase: https://t.co/YSurRjtzpn | #Starfield #XboxShowcase pic.twitter.com/O1qSlXHNmY

— Xbox (@Xbox) May 30, 2023