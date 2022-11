Un nouveau jeu Deus Ex est en développement chez Eidos Montréal

Même si la fermeture d’Onoma par le studio Embracer se ne prête pas vraiment aux réjouissances, l’article de Jason Schreier via Bloomberg nous apprend également des choses assez intéressantes pour l’avenir du studio Eidos Montréal. Si vous attendiez un nouveau Deus Ex, vous pouvez déjà vous réjouir.

Eidos Montreal, which remains intact, canceled the Stranger Things-inspired "kids on bikes" game that was rumored recently. They're now working on:

1) A new IP (recently rescoped)

2) A new Deus Ex (very very early)

3) co-dev partnerships with Xbox including Fable

— Jason Schreier (@jasonschreier) November 1, 2022