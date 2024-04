F1 24 présenté par EA Sports avec de grands changements promis grâce à Verstappen, les détails

Un mode carrière repensé dans F1 24

Sans grande surprise, la série de jeux de course de Formule 1 revient pour son itération annuelle. Toujours développé par Codemasters, F1 24 vient de dévoiler sa toute première bande-annonce officielle, qui fait suite au teaser de fin février. On peut ainsi y apercevoir les premières images prises en jeu, entrecoupées de quelques séquences réelles, saupoudrées de premiers indices sur les nouveautés de cette année.

Outre le traditionnel engagement de nous permettre de retrouver les pilotes et circuits officiels de cette saison 2024, on nous promet un mode Carrière pilote entièrement refaçonné. C’est le gros focus de cette année puisque le mode devrait avoir droit à une refonte, que ce soit esthétique ou dans ses fonctionnalités. On pourra par exemple incarner un pilote déjà existant de F1 ou de F2 mais aussi créer son propre avatar pour suivre un pilote inédit.

Ce n’est pas tout puisque le système d’améliorations R&D va être influencé par votre réputation : plus celle-ci est grande, plus l’équipe est motivée. Des objectifs supplémentaires seront implémentés en course, vous permettant de gagner en réputation et d’ouvrir de nouvelles possibilités. Vous l’avez compris, un nouveau système de contrats est prévu, tout comme les rivaux qui gagneront en importance. A cela s’ajoute un système d’objectifs à long terme basés sur les attentes de la saison, un mode carrière deux joueurs amélioré et un simili-multijoueur asynchrone. Tout cela concerne majoritairement la carrière pilote, bien que MyTeam devrait bénéficier de quelques révisions (sans doute visuelles). On sait tout de même que deux nouvelles icônes, uniquement présentes dans l’édition Champions, y seront intégrées avec James Hunt et Juan Pablo Montoya.

Un gameplay qui revoit sa maniabilité

Côté gameplay, le studio britannique semble complètement réviser sa copie en annonçant avoir collaboré avec Max Verstappen pour introduire un nouveau système de conduite dynamique. Cela va se traduire par de meilleures sensations de conduite et une précision accrue concernant les performances des bolides, notamment aux niveaux des roues. On nous promet une nouvelle physique de suspension, un modèle de pneu bonifié, une simulation aérodynamique avancée et de nouvelles options de configuration pour le moteur.

Le ressenti devrait donc être différent de l’année passée, en espérant tout de même garder ce bon feeling que l’on avait apprécié sur F1 23. De belles promesses, comme souvent avec l’éditeur me direz-vous, que l’on ne pourra vérifier qu’une fois la manette entre les mains. On peut aussi compter sur l’ajout d’échantillons audio avec les voix officielles des pilotes qui lâcheront quelques répliques, notamment lors d’incidents de course. Couplé à de nouveaux commentaires et de nouvelles cinématiques, cela permettra d’ajouter une couche supplémentaire d’immersion.

Les autres nouveautés

Puis, aux côtés de ces principaux ajouts, quelques détails sont à noter : par exemple, la F2 devrait bien être intégrée directement, sans doute pour sa saison 2023 et plus tard pour sa saison 2024. Dans la bande-annonce, on peut aussi apercevoir une mise à jour de certains circuits : les plus attentifs auront sans doute remarqué le Raidillon de l’Eau Rouge à Spa. Selon le communiqué, Jeddah, Lusail et Silverstone ont aussi été mis à jour. Enfin, F1 World est bien confirmé, sans réelle nouveauté évoquée et permettra toujours de retrouver le multijoueur, le contre-la-montre et tous les modes de cette année.

Rendez-vous le 31 mai 2024 pour voir si toutes ses promesses seront bien tenues. Rappelons que EA Sports F1 24 sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series et que les personnes qui précommandent l’édition Champions pourront y jouer avec trois jours d’avance. Par ailleurs, vous l’avez sans doute aperçu dans cet article, c’est une nouvelle fois Max Verstappen qui illustrera l’édition Champions, tandis que Lando Norris, Lewis Hamilton et Charles Leclerc prêteront leur visage au visuel principal et à l’édition standard.