F1 24 veut proposer une immersion totale dans le monde des courses de Formule 1, avec des graphismes améliorés et une physique de conduite toujours plus réaliste. Les développeurs ont mis un point d’honneur à enrichir l’expérience de jeu avec de nouvelles fonctionnalités avec une refonte de la carrière pilote mais aussi et surtout, une révision complète de la physique du jeu. Notre vidéo test revient sur ces nouveautés, tout en soulignant les points forts et les faiblesses du jeu. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visionner notre vidéo et à partager vos impressions en commentaire.

Sorti le 31 mai 2024, F1 24 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, et PC. Ne manquez pas notre analyse complète pour décider si ce jeu mérite sa place sur votre grille de départ. Et oui, notre article vidéo arrive très en retard, navré !