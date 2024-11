F1 24 sera jouable gratuitement ce week-end, une promo et une livrée gratuite à récupérer

Découvrez F1 24 ce week-end

Après trois semaines de pause, la F1 est de retour ce week-end pour le Grand Prix de Las Vegas. Pour célébrer ça (et surfer sur cette période de Black Friday), Electronic Arts annonce un essai gratuit pour F1 24 : du 21 novembre au 25 novembre, il sera ainsi possible de tester gratuitement le jeu. Cela vous permettra de faire plusieurs tours de circuit avec les pilotes et tracés officiels de la saison et de palper les nouveautés de cette année manette en main.

Voici à quelle heure vous pourrez télécharger et jouer à F1 24 gratuitement :

Début de l’essai : Jeudi 21 novembre à 17h sur Steam Jeudi 21 novembre à 23h sur PlayStation & Xbox

Fin de l’essai : Lundi 25 novembre à 17h sur Steam Dimanche 24 novembre à 21h sur PS5 et Xbox Series



Et parce qu’il semblerait que proposer une nouvelle livrée soit plus importante que de continuer à supporter le jeu, une livrée Champions fait son apparition. Elle aussi proposée gratuitement (à récupérer jusqu’au 6 janvier), elle a été conçue par l’artiste Lefty Out There. Un bon moyen sans doute de célébrer le potentiel titre de champion du monde qui pourrait tomber ce week-end. Notez que le titre sera en promotion à -60%.

Rappelons que EA Sports F1 24 est disponible sur PC via Steam, EA App, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.