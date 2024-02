F1 24 : Une date de sortie et un trailer officiel pour le jeu de course de Formule 1

On prend les mêmes et on recommence ?

D’année en année, la Formule 1 gagne en popularité, surtout depuis le rachat par Liberty Media en 2017 (Drive to Survive sur Netflix a également fortement contribué). Une occasion en or pour Electronic Arts qui avait racheté le studio Codemasters en 2021, profitant ainsi de cette licence aux côtés de DiRT et Grid (ce qui ne l’empêche tout de même pas de licencier). Et avec la patte EA, on s’attendait à quelques changements notables pour les jeux vidéo officiels de la F1.

En plus d’intégrer son logo EA Sports dans le nom, on ressent bien l’influence de l’éditeur californien dans l’annonce de F1 24 : sans même montrer la moindre once de gameplay ou de nouveaux modes de jeu, voici que le titre est déjà en précommande, en affichant fièrement ses bonus de précommande et son édition Champions. Que voulez-vous, l’argent est roi dans la discipline.

Mais soit, attardons-nous sur les informations concrètes : EA Sports F1 24 vient d’être officiellement dévoilé avec une première bande-annonce. Un trailer qui ne contient par grand-chose, si ce n’est quelques images officielles, et une promesse de révélation pour le mois d’avril. Dans quelques semaines, on pourra ainsi découvrir les nouveautés attendues pour ce nouvel opus.

Date de sortie EA Sports F1 24

Si l’année passée, Codemasters avait commencé à teaser son nouveau jeu F1 en amont du Grand Prix de Bahreïn, le timing semble un peu différent cette fois-ci. Certes, la reprise se fera bien aussi dans quelques jours mais cela semble s’accélérer. Et pour cause, la date de sortie est tombée : EA Sports F1 24 sera disponible le 31 mai 2024. On abandonne donc l’habituelle sortie au début de la période estivale en juillet pour se caler vers la fin du printemps, entre le Grand Prix de Monaco et celui du Canada.

Pour les plateformes de sortie, le jeu sera disponible PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC, via l’EA App, l’Epic Games Store et Steam. Oui, si certaines personnes n’ayant pas encore franchi le pas de la nouvelle génération seront contentes de pouvoir en profiter, on ne peut pas cacher une certaine déception de ne toujours pas avoir droit à un vrai épisode next-gen.

Un mode carrière enfin remanié ?

Pour l’instant, pas ou peu d’informations concrètes sur ce nouveau volet. Aucune image de gameplay et encore moins de précisions quant aux changements. Par contre, on peut s’attendre à un ravalement de façade pour le mode carrière, si l’on en croit la déclaration de Lee Mather, directeur créateur de Codemasters : « Notre reveal complet arrivera prochainement, et les joueurs pourront bientôt profiter d’un mode Carrière remanié, d’un nouveau système de maniabilité dynamique, et bien plus encore. »

Pour le reste, il faudra patienter courant avril pour en savoir plus. Par exemple, on ne sait pas si le mode scénarisé est de retour. F1 World sera par contre bien de la partie si l’on en croit les bonus de l’édition Champion, ce qui n’est pas vraiment étonnant puisqu’il a vocation d’être l’élément central pour vous pousser à revenir régulièrement sur le jeu.

Soyez fidèles

Enfin, histoire de pousser à la précommande, on apprend qu’un événement dans F1 23 est lancé, permettant aux personnes qui précommandent l’édition Champions de recevoir les livrées de certaines voitures de cette saison 2024. Ainsi, vous pourrez récupérer quelques livrées dès maintenant et en espérer d’autres dans une seconde vague fin avril. D’ailleurs, si vous possédez F1 21, 22 ou 23, on vous promet 15% de remise pour acheter l’édition Champions de F1 24. Enfin, si vous le faites avant sa sortie bien sûr.

Contenu de l’édition Champions

Voici le contenu de l’édition Champions :

Le jeu

3 jours d’accès anticipé pour y jouer dès le 28 mai

Le Podium Pass VIP

18 000 PitCoin, la monnaie du jeu

Des épreuves spéciales

2 nouvelles Icones Mon Ecurie

Un pack Pare-chocs F1 World

On notera que les Etats-Unis ont également droit à un abonnement de 1 mois à la F1 TV Pro. Une offre plutôt intéressante pour les aficionados de la discipline, dont on ne peut malheureusement pas profiter dans nos contrées (surtout depuis les changements de contrat pour cette saison avec Canal+).

Notez donc la date du 31 mai 2024 pour la sortie de EA Sports F1 24 sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series. D’ici là, on peut se donner rendez-vous au premier virage pour le Grand Prix de Bahrein, qui aura lieu ce samedi après-midi.