F1 23 : Un trailer de gameplay de 5 minutes pour le jeu de course d’EA et de Codemasters

Des précisions sur les ajouts et ajustements de gameplay

Outre l’extension de la distance de course de 35% à tous les modes de jeu (disponible uniquement pendant les compétitions esports auparavant) et le retour des drapeaux rouges qui pourront venir bouleverser le déroulement d’un GP à cause des incidents provoqués par les pilotes et/ou l’IA ainsi que des conditions météos humides trop extrêmes, la vidéo nous donne surtout un petit aperçu des modifications apportées à la physique des voitures. Que ce soit à la manette ou au volant, il faut s’attendre à priori à pouvoir profiter notamment d’une tenue de route, d’une traction à basse vitesse et d’une maniabilité générale des véhicules améliorée.

Plus concrètement, « des mises à jour ont été apportées aux calculs physiques concernant le glissement des pneus et la façon dont ils interagissent avec l’inertie de la voiture. De plus, la façon dont le moteur de chaque voiture transmet le couple a été affinée, avec des étapes plus progressives en fonction du rapport de vitesses et de l’accélérateur. Les surfaces de la piste, telles que les bordures et les bandes rugueuses, seront nettement plus prononcées, grâce aux améliorations apportées au plancher de chaque voiture, pour une expérience plus réaliste. »

En parlant de la conduite à la manette justement, les développeurs n’ont pas oublié de préciser ce qu’apportera la technologie Precision Drive. Selon eux, « les joueurs remarqueront une sensation plus directe pour une plus grande précision à chaque action sur la direction, évidente dans toutes les situations, du verrouillage complet dans les épingles à cheveux aux plus petits changements de correction dans les virages à grande vitesse. Que le style de conduite des joueurs soit doux et fluide ou plus adapté à l’agression, les joueurs commenceront à se sentir beaucoup plus confiant sur chaque circuit et pendant les batailles cruciales. »

En plus de faire un gros focus sur ces ajustements de gameplay, ce « Deep Dive » nous permet de profiter davantage des circuits de Las Vegas et du Qatar. Si le premier « a été construit à partir de zéro et a été créé à l’aide de milliers de photos de référence et de données photogrammétriques substantielles », pour le second, « la conception assistée par ordinateur officielle de la FOM, combinée à l’imagerie aérienne ArcGIS World Atlas, aux données altimétriques et à la photogrammétrie du circuit, a été utilisée pour créer le circuit le plus représentatif et précis possible. »

Notez que le trailer nous offre également l’occasion de découvrir les changements opérés à l’interface utilisateur, qui semble coller davantage à l’habillage officiel utilisé par la F1 TV depuis l’an dernier, et que, pendant quelques secondes, EA et Codemasters nous proposent un bref comparatif entre F1 22 et F1 23. S’il a essentiellement vocation à mettre en avant la physique retravaillée des bolides, cela nous permet aussi d’observer le très léger rafraichissement visuel que devrait proposer le titre grâce au nouveau système d’encodage des couleurs.

Pour rappel, F1 23 sortira le 16 juin sur PC via Steam, l’Epic Games Store et l’EA App, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Rendez-vous le 19 mai pour découvrir le prochain « Deep Dive » du jeu de course qui sera normalement consacré au mode scénarisé Braking Point 2 et à F1 World si on se fie au planning partagé plus tôt cette semaine sur les réseaux sociaux par l’éditeur américain et le studio britannique.