F1 23 : La mise à jour 1.08 déployée avec le F1 Replay, voici la liste des changements

Patchnote 1.08 F1 23

Ce week-end se tenait le Grand Prix de Hongrie, une course marquée par le double abandon des Alpine et une nouvelle victoire de Max Verstappen. En parallèle, les jeux de Formule 1 se tiennent bien, avec F1 Manager 2023 qui arrive la semaine prochaine et F1 23 qui vient de déployer une nouvelle mise à jour. Ce patch 1.08, disponible dès maintenant au téléchargement sur PC et console, apporte surtout des correctifs tout en améliorant les programmes d’avant course.

Mais on note surtout l’arrivée de F1 Replay, une nouvelle composante du mode F1 World. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de recréer la grille des 20 voitures avec leur position exacte lors de la course disputée pendant cette saison. Cela vous permet de (re)vivre vos Grand Prix manette en main, tout du moins, pour le départ. A noter que seuls les Grand Prix déjà disputés sont disponibles et les prochains arriveront avec une semaine de décalage. Il faudra donc encore attendre quelques jours pour revivre le GP de Hongrie.

Voici les autres correctifs déployyés :

Ajout des événements F1 Replay dans F1 World

Ajout de pilotes IA dans les courses de Ligue

Correction d’un problème où, dans certains cas, des temps au tour irréalistes pouvaient être définis dans le contre-la-montre après le déclenchement d’un flashback. Tous les classements du contre-la-montre ont été réinitialisés.

Correction d’un problème où, dans la carrière à deux joueurs, les pilotes recevaient une allocation de pneus incorrecte le week-end après un sprint

Correction d’un problème où les programmes d’entraînement qualificatifs étaient beaucoup plus difficiles que les autres programmes de carrière

Correction d’un problème où la limite de vitesse de la voie des stands à Djeddah était incorrecte

Correction d’un problème où certaines heures de début de session étaient incorrectes à Bahreïn et Djeddah

Correction d’un problème où le « mode télémétrie rivale » dans le contre-la-montre ne fonctionnait pas

Correction d’un problème où trop de points de ressources étaient attribués alors que les paramètres étaient définis sur « réduits » dans les modes Carrière

Correction d’une inexactitude où la lumière DRS serait présente sur certaines voitures F2

Correction d’un problème où le DRS pouvait être activé derrière un autre pilote dès qu’il quittait la voie des stands en Autriche

Correction d’un problème où le chronomètre pouvait afficher une heure incorrecte lors des sessions de qualification

Correction d’un problème où, dans certains cas, la liste Inviter des amis était vide lorsque vous aviez un grand nombre d’amis

Correction d’un problème audio où, dans certains cas, Max Verstappen recevait le pilote du jour au lieu du véritable lauréat

Correction d’un problème où l’ingénieur de course était désespérément optimiste

Correction d’un problème où « l’écran d’aperçu des ressources » n’affichait pas tous les points et boosts de ressources de développement gagnés dans les modes Carrière

Amélioration de la vitesse de l’IA lorsqu’elle est supérieure à 100 de difficulté

Correction d’un problème qui empêchait les joueurs de rejoindre une partie LAN

Améliorations générales de la stabilité

Et d’autres correctifs minimes non listés

F1 23 est maintenant disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.