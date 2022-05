F1 22, on y a joué : Gameplay, nouveautés… premier avis en vidéo

Comme chaque année, Codemasters nous propose un nouveau jeu de Formule 1. Après F1 2021 et le rachat du studio par Electronic Arts, la série revient sous le nom de EA Sports F1 22 et a déjà annoncé sa date de sortie pour l’été prochain. Nous avons eu l’occasion d’y jouer en avant-première et l’on vous partage un premier avis en vidéo avec toutes les nouveautés et un peu de gameplay sur le Grand Prix de Miami.

Pour rappel, EA Sports F1 22 sortira le 1er juillet sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.