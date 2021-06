F1 2021 montre ses fonctionnalités en vidéo à un mois de sa sortie

Prévu pour le 16 juillet 2021, F1 2021 dévoile ses fonctionnalités en vidéo via un trailer diffusé sur la chaine de Codemasters. On y retrouve les principales informations pour lesquelles nous étions déjà au courant et le jeu rappelle sa présence à un petit mois de sa sortie.

Point de rupture

L’une des grosses nouveautés de cet opus 2021 est le mode « Point de rupture » qui consistera en une série de 3 saisons complètes où vous débuterez en F2 contre votre rival, un certain Devon Butler, déjà présent dans l’édition 2019. Vous aurez la main mise sur votre destin que cela soit sur la piste ou en interview.

L’autre fonctionnalité très attendue est le mode carrière qui sera réalisable à deux, aussi bien en ligne que localement. De quoi profiter deux fois plus de l’aventure et d’essayer d’atteindre un objectif commun dans la même écurie.

F1 2021 sera disponible le 16 juillet 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series S/X et nous vous invitons à lire la preview si ce n’est pas déjà fait afin de vous donner une idée de ce que peut proposer ce nouvel opus.