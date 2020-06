F1 2020 : une vidéo pour le multi en écran splitté et des infos sur le mode My Team

Après s’être offert des tours rapides sur plusieurs circuits comme Bakou et Hanoï, F1 2020 présente en vidéo son mode multijoueur en écran splitté. Mise en scène par l’intermédiaire d’un duel à distance entre la Mercedes de Valtteri Bottas et la Racing Point de Lance Stroll durant trois tours sur la piste canadienne de Montréal, cette fonctionnalité très appréciée des fans de la licence, et des jeux de course en général, fera son grand retour cette année.

Le mode My Team se dévoile

Codemasters a également profité de l’occasion pour dévoiler les première informations sur le nouveau mode My Team qui vous permettra de créer et de gérer votre propre écurie automobile. A la manière de la licence FIFA, chaque pilote de F1 et de F2 aura une carte sur laquelle figurera le montant de son contrat, son salaire, sa clause libératoire et une note allant de 1 à 99 déterminée en fonction de quatre catégories :

Expérience : Plus ce score est élevé, plus le pilote accumulera facilement des points de ressource afin d’améliorer sa voiture au cours de la saison

: Plus ce score est élevé, plus le pilote accumulera facilement des points de ressource afin d’améliorer sa voiture au cours de la saison « Racecraft » : Plus ce score est élevé, plus les dépassements du pilote seront efficaces

: Plus ce score est élevé, plus les dépassements du pilote seront efficaces « Awareness » : Plus ce score est élevé, moins le pilote sera susceptible de perdre le contrôle de sa monoplace dans les situations difficiles

: Plus ce score est élevé, moins le pilote sera susceptible de perdre le contrôle de sa monoplace dans les situations difficiles Vitesse : Plus ce score est élevé, plus le pilote sera rapide en piste.

Retrouvez ci-dessous les premières notes des pilotes de Formule 1 du jeu en fonction de leur écurie.

F1 2020 sortira le 10 juillet prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.