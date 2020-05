F1 2020 s’offre un tour rapide sur le mythique circuit de Monaco

Après la présentation du circuit de Zandvoort et la diffusion d’un trailer de gameplay la semaine dernière, F1 2020 s’offre un tour rapide sur la légendaire piste du grand prix automobile de Monaco au volant de l’AlphaTauri du pilote français Pierre Gasly.

Le rail n’est jamais très loin

Considéré comme étant le plus difficile et le plus technique du calendrier, ce circuit prend place dans les rues étroites de Monte-Carlo. Le rail n’étant jamais très loin, la moindre erreur peut être fatale même pour les pilotes les plus aguerris.

F1 2020 sortira le 10 juillet prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.