F-Zero 99 : la licence revient (enfin) avec un battle royale dès aujourd’hui sur Switch

F-Zero 99 était probablement la plus grosse surprise de ce Nintendo Direct et ce même si le retour de la licence avait fuité. Il faut dire qu’à force d’être réclamé à chaque prise de parole du constructeur, personne n’osait plus vraiment y croire et on pariait plus une épisode Game Boy Advance dans l’abonnement Switch Online et c’est un peu plus complexe que cela.