Donkey Kong et F-Zero pourraient être dans le prochain Nintendo Direct

Un futur Nintendo Direct qui redonne la banane ?

Entre les histoires autour de la Switch 2 et les spéculations autour d’un futur Nintendo Direct, les joueurs attentent l’étincelle qui lancera la machine Nintendo pour cette automne avec plusieurs annonces. Aujourd’hui, l’utilisateur de Twitter/X @Pyoro_X semble teaser de futures annonces autour de Donkey Kong et F-Zero.

Pourquoi lui faire confiance ? Il faut noter qu’il avait prédit de manière plus ou moins subtile l’annonce de Super Mario Wonder, qui avait pris tout le monde par surprise ainsi que le remake de Super Mario RPG.

In case you were 𝓦𝓞𝓝𝓓𝓔𝓡ing what games will be announced in this week's #NintendoDirect:

– A new 2D #SuperMarioBros

– Remake of a SNES classic — Pyoro (@Pyoro_X) June 19, 2023

De plus, il partage régulièrement des fuites concernant plusieurs autres titres. Il avait, par exemple, annoncé le skin lapin (issu d’un prototype lors de la création du hérisson) pour Sonic Superstars. On peut donc lui accorder un certain crédit. Via quelques tweets assez vagues, il laisse entendre un retour de Donkey Kong et de F-Zero lors du prochain Nintendo Direct.

Rien ne précise s’il s’agit de remasters, de nouveaux jeux ou encore de portages sur consoles virtuelles, mais il y a de quoi être impatient. Pour rappel, un potentiel jeu Donkey Kong par l’équipe derrière Super Mario Odyssey avait été évoqué en 2021. Bien qu’il soit très attendu par une partie de la communauté, il est peu probable que nous ayons droit à un nouveau F-Zero (en espérant que le futur nous donne tord bien sûr).

La disponibilité via le Nintendo Switch Online reste le cas le plus plausible, mais un remaster n’est pas non plus à écarter.

Let's just say fans of a certain MATLAB function will be happy with the upcoming Direct — Pyoro (@Pyoro_X) September 8, 2023

« Disons simplement que les fans d’une certaine fonction MATLAB seront satisfaits du prochain Direct »

Malgré le caractère cryptique de la phrase, « une certaine fonction MATLAB » doit sans doute faire référence à la fonction mathématique fzero.

Certaines rumeurs évoquent un Nintendo aux alentours de la semaine prochaine, mais comme à son habitude, Nintendo ne préviendra que quelques jours en avance.