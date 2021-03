Exophobia : Le FPS rétro trouve sa date de sortie sur PC et consoles

Exophobia, développé par le studio portugais Zarc Attack composé d’un seul développeur en la personne de José Castanheira, dévoile aujourd’hui un nouveau trailer pour son FPS rétro. Le tout, accompagné d’une date de sortie.

Un FPS Rétro sur les traces des shooters des années 90

Comme nous le montre ce trailer de gameplay, Exophobia jouera clairement la carte de la nostalgie auprès des joueurs. Dans l’aspect graphique pixel art jusque dans le feeling, le titre se rapprocherait presque d’un DOOM 64, mais en plus pixelisé forcément.

D’ailleurs, le titre nous mettra dans la peau d’un humain se réveillant dans un vaisseau spatial peuplé de soldats aliens. Et bien évidemment, notre héros devra dézinguer tout ce beau monde en explorant ce mystérieux vaisseau. Qui plus est, vous aurez également la possibilité d’améliorer vos pétoires au fil du jeu.

Incontestablement, Exophobia s’avère aussi fun à jouer que prometteur. Mais pour pouvoir y jouer et se forger un véritable avis, il va falloir attendre sa sortie fixée au 5 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.