Epic Seven offre 70 invocations aux joueurs dès aujourd’hui

Vous avez bien lu, il est possible, dès aujourd’hui, de réaliser 70 invocations gratuites sur Epic Seven. Une occasion en or d’obtenir des nouveaux héros, ou d’améliorer ceux que l’on possède déjà.

70 invocations ?

A partir du 17 avril, les joueurs pourront réaliser 10 invocations gratuites par jour, pendant 1 semaine. Cette offre concerne les anciens comme les nouveaux joueurs, et il semblerait qu’elle ne réclame aucune condition. Cependant, à la lecture de l’annonce, nous comprenons qu’il sera nécessaire de se connecter tous les jours, sans exception, pour bénéficier des 70 invocations au total. Soyez assidus !

Si vous ne jouez pas encore à Epic Seven, cet événement est une occasion en or, car vous pourrez obtenir de nombreux héros et artefacts rapidement. Vous retrouverez le RPG animé sur Android et iOS gratuitement.