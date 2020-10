Star Wars Squadrons : EA n’a pas prévu de contenu post-lancement

Disponible depuis le 2 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Star Wars Squadrons propose un mode multijoueur solide mais finalement assez limité par son contenu. Malheureusement, si les joueurs et les joueuses espéraient que cela change dans les semaines à venir, ils/elles vont être déçu(e)s puisque, aussi surprenant que cela puisse paraître, Electronic Arts n’a pas prévu de suivi post-lancement pour son jeu.

Pas pensé comme un jeu service

Interrogé par UploadVR, Ian Frazier, le directeur créatif du titre, a déclaré ceci : « Il ne faut jamais dire jamais mais notre philosophie est que nous n’essayons pas de traiter le jeu comme un game as a service mais comme un titre à l’ancienne. Vous avez payé les 40 $, c’est le jeu et il est entièrement autonome. Nous ne prévoyons pas d’ajouter plus de contenu et nous espérons que vous comprenez notre position. »

Notez également que, durant la même interview, le membre de l’entreprise américaine a indiqué qu’aucun portage du FPS sur l’Oculus Quest n’était envisagé pour le moment.