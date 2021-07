Epic Games Store : A Plague Tale: Innocence sera offert la semaine prochaine

Comme tous les jeudis, l’Epic Games Store met à disposition de ses clients de nouveaux jeux gratuits à découvrir, avec en plus de cela un aperçu des titres qui seront offerts la semaine prochaine. Et s’il y a déjà de quoi faire cette semaine, l’un des jeux qui sera offert jeudi prochain devrait réjouir pas mal de monde.

De la baston, des trains, et des rats

Pour commencer, il est possible de récupérer dès aujourd’hui Mothergunship et Train Sim World 2 gratuitement sur l’Epic Games Store. Mais si ces titres ne vous contentent pas, il est possible de jeter un coup d’oeil à la semaine prochaine, avec A Plague Tale: Innocence qui sera disponible gratuitement sur la plateforme.

Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui voulaient essayer le jeu d’Asobo, qui a récemment eu droit à une mise à jour next-gen. Il sera également accompagné par Speed Brawl, un jeu de course et de combat en 2D.

Vous avez jusqu’au 5 août pour récupérer Mothergunship et Train Sim World 2 gratuitement, avant de pouvoir mettre la main sur A Plague Tale: Innocence etSpeed Brawl jusqu’au 12 août.