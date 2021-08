Epic Games Store : A Plague Tale: Innocence et Minit sont offerts cette semaine

Comme chaque jeudi, l’Epic Games Store nous permet de mettre la main sur de nouveaux jeux gratuitement. On savait depuis la semaine dernière qui seraient les prochains jeux offerts, mais il y a visiblement eu un petit changement dans le programme pour l’un des deux jeux. Et heureusement, ce n’est pas A Plague Tale: Innocence qui a disparu.

Une offre à ne pas manquer

Vous pouvez donc désormais mettre la main gratuitement sur A Plague Tale: Innocence via l’Epic Games Store, et ce jusqu’à jeudi prochain. Il est aussi possible de découvrir gratuitement le jeu indépendant Minit, qui est lui aussi offert, à la place de Speed Brawl.

La semaine prochaine, c’est Rebel Galaxy qui sera gratuit. N’oubliez donc pas d’ajouter ces jeux à votre bibliothèque pour pouvoir y jouer gratuitement quand vous le voulez.