L’excellent A Plague Tale: Innocence est offert pendant 24 heures sur l’Epic Games Store

L’un des meilleurs jeux français de la dernière décennie

Avec A Plague Tale: Innocence, le studio français s’est assuré une renommée internationale grâce à un jeu d’aventure prenant, bien réalisé et rempli de moments qui restent en tête. Ce premier épisode nous fait suivre l’épopée d’Amicia et de son frère Hugo, dans un Royaume de France ravagé par la menace de la peste et donc des rats. Les deux tentent de survivre tant bien que mal dans un monde froid et cruel, qui leur demandera d’effectuer de terribles actions pour s’en sortir. Un jeu qui a connu une suite nommée A Plague Tale: Requiem, qui, hasard du calendrier, peut aussi être récupéré à moindre frais, cette fois-ci grâce au PlayStation Plus.

Vous pouvez dès à présent récupérer A Plague Tale: Innocence gratuitement sur l’Epic Games Store. Comme pour les jeux précédents, vous n’avez que 24 heures pour le faire, car dès le jeudi 4 janvier, le titre sera remplacé par un autre jeu offert.