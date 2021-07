A Plague Tale: Innocence fait sa mise à niveau aujourd’hui sur PS5 et Xbox Series, et sort sur Switch

Si vous souhaitez (re)découvrir A Plague Tale: Innocence dans les meilleures conditions possibles sur consoles, c’est le grand jour. On a appris il y a peu que le titre allait avoir droit à une optimisation sur les consoles de nouvelle génération, et celle-ci est dès à présent disponible.

Une optimisation sur next-gen et l’arrivée du jeu sur Switch

Cette version optimisée sur PS5 et Xbox Series permet de profiter de plusieurs améliorations, notamment visuelles, avec de la 4K et un framerate à 60 fps, sans compter les temps de chargement réduits et d’autres fonctionnalités qui améliorent le confort. De plus, la version Switch est aussi disponible dès aujourd’hui, mais seulement en version cloud.

Et pour ne rien gâcher, notez que le titre est au programme du PS Plus du mois de juillet, ce qui veut dire que les abonnés pourront le récupérer dès aujourd’hui. De quoi patienter en attendant la suite, A Plague Tale: Requiem.