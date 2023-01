Epic Games Store : 3 jeux offerts cette semaine avec First Class Trouble

Durant les dernières fêtes de fin d’année, Epic Games s’est montré une nouvelle fois très généreux en proposant plusieurs jeux gratuits à tous les utilisateurs de l’Epic Games Store. L’éditeur reprend maintenant son rythme habituel concernant les jeux offerts, mais nous gâtes tout de même cette semaine avec non pas deux, mais trois jeux à découvrir gratuitement. Voici les jeux offerts cette semaine sur l’Epic Games Store.

De la bagarre, des meurtres entre amis et une sombre enquête à mener

Dès aujourd’hui, vous pouvez donc mettre la main sur trois jeux à commencer par Divine Knockout, le jeu type brawler qui vient d’être offert sur le PlayStation Plus.

Les deux autres jeux sont légèrement plus populaires, à commencer par First Class Trouble, sorte d’Among Us en 3D à l’esthétique très particulière qui nous demandera de démasquer les robots tueurs qui se cachent parmi les passagers humains à bord d’un vaisseau de croisière. Si vous êtes plutôt branchés jeux solo, vous pourrez vous tourner vers le RPG Gamedec et son univers cyberpunk, disponible ici dans sa Definitive Edition.

Ces trois jeux sont disponibles gratuitement jusqu’au jeudi 19 janvier prochain, à 16h59. Après cela, c’est Epistory – Typing Chronicles qui sera offert sur la plateforme.