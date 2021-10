First Class Trouble

First Class Trouble est un jeu orienté multijoueur dans lequel les participants sont divisés en deux équipes, les innocents et les imposteurs. A la manière d'un Loup-Garou ou plutôt d'un Among Us, il faut alors que les innocents tentent de survivre en se méfiant des autres membres d'équipage de ce vaisseau de croisière, tandis que les imposteurs sont des robots qui aident une intelligence artificielle à se débarrasser des humains. Il faut alors accomplir des tâches pour avancer de zone en zone, et à la fin de chaque étape, un vote entre les participants est organisé pour virer de la partie les imposteurs présumés.