First Class Trouble nous fera chercher les imposteurs sur PS4 et PS5 dès le 2 novembre

Sorti en accès anticipé depuis quelques mois sur PC, First Class Trouble a confirmé il y a peu qu’il débarquerait bientôt sur les consoles PlayStation. Le jeu était ainsi présent lors du State of Play qui a eu lieu mercredi 27 octobre pour rappeler son concept dans une nouvelle vidéo de gameplay, tout en annonçant sa date de sortie.

Le fête tourne mal sur PlayStation

Bon, ici, pas trop de suspense, First Class Trouble sortira bien sur PS4 et PS5 le 2 novembre prochain, ce que l’on savait déjà depuis quelques heures. Le titre fait en effet partie du supposé line-up des jeux du PS Plus des jeux du mois de novembre, qui arriveront le 2 novembre. Avec la confirmation de la sortie du jeu, il n’y a désormais plus trop de doutes sur la véracité de cette liste de jeux offerts.

Pour rappel, First Class Trouble reprend plus ou moins le principe du Loup-Garou, et se présente comme un Among Us en 3D où les joueurs et joueuses incarnent des passagers sur bateau de croisière, lors d’un voyage qui va être mis à mal par une intelligence artificielle peu amicale. Certaines personnes vont donc incarner des survivants, tandis que d’autres auront le rôle d’imposteurs et feront tout pour tuer en toute discrétion les passagers innocents.