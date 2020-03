Epic Games Store : semaine du 26 mars au 02 avril

En ces temps de confinements, les jeux de l’Epic Games Store nous permettent de nous faire passer le temps sans trop de difficulté. Si vous avez suivi le mouvement depuis plus d’un an, alors votre bibliothèque devrait être bien remplie. Notamment la semaine dernière avec The Stanley Parable ainsi que Watch Dogs, le titre open-world de hacking d’Ubisoft. Place donc aux deux prochains titres offerts sur la plateforme.

Figment

Figment est un titre indépendant d’action/aventure sorti en 2017. Vous incarnerez deux personnages dans un monde onirique et coloré afin d’éliminer les mauvais rêves qui se répandent dans cet univers riche en couleurs et dont la narration peut avoir plusieurs niveaux de lectures.

Tormentor X Punisher

Tormentor X Punisher est un titre bien moins onirique que le premier ci dessus. Édité par Raw Fury et sorti en juin 2017, vous êtes ici au commande d’un homme dont un seul tir peut tuer les ennemis ou même les boss. Mais si cela est vrai dans un sens, il l’est également dans l’autre et si l’un des ennemis vous touche, c’est la fin de la partie. Vous devrez donc survivre à différentes vagues d’ennemis afin d’augmenter votre score.

Pour rappel, afin de récupérer les jeux il vous suffit de vous connecter au launcher d’Epic (ou son site internet) et d’ajouter les jeux cités dans votre panier afin de les ajouter à votre bibliothèque. Les jeux sont liés à votre compte et sont accessibles sans limite de temps.