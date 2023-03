Epic Games lance son Unreal Editor pour Fortnite, pour créer et rémunérer vos propres créations

Le State of Unreal d’Epic Games qui s’est tenu ce soir a permis à l’éditeur d’affirmer un peu plus la suprématie de l’Unreal Engine 5 sur la génération en cours, avec des démonstrations techniques impressionnantes, Hellblade II en tête. Mais ce qu’Epic cherchait à réellement mettre en avant lors de cette conférence, c’est le futur de l’outil Fortnite Creative. Ce dernier permet aux utilisateurs du Battle Royale de laisser libre cours à leur imagination en créant leur propre île, mais l’éditeur entend maintenant leur fournir plus de possibilités, tout en les rémunérant.

Plus d’outils pour récompenser les créateurs

Dès aujourd’hui, vous pouvez vous-même télécharger l’Unreal Editor pour Fortnite, une nouvelle version du Fortnite Creative qui dispose de bien plus d’outils pour vous amuser sur l’Unreal Engine 5 afin de donner vie à vos propres créations dans le jeu. Entre plus de fonctionnalités pour colorer des objets, plus de facilité pour ajouter des effets visuels et surtout plus de possibilités pour partager ses créations, le programme démultiplie les aides pour les créateurs.

Et puisqu’ils produisent du contenu pour le jeu, il était temps qu’Epic Games dévoile aussi des initiatives pour les rémunérer. C’est pourquoi l’éditeur met en place le nouveau programme Économie des créateurs 2.0, qui devrait allouer 40% des revenus nets générés par la boutique Fortnite à la rémunération des créateurs. Ces derniers recevront ainsi une somme d’argent en fonction du taux d’engagement généré par leurs créations.

Si tout ce programme vous intéresse, vous pourrez retrouver plus d’informations sur le site officiel de l’initiative.