Comment résoudre l’énigme « La Porte à trois yeux » de la quête « L’Idole de Râ » ?

Dans le cadre de la mission principale « L’Idole de Râ », après avoir passé l’épreuve de la Chambre de résonance, vous finirez par arriver dans une salle vous confrontant à l’énigme de la Porte à trois yeux (à photographier !). Comme pour celle des Miroirs de la quête annexe « Sanctuaire des gardiens », il faut vous servir des différents miroirs présents dans la zone pour en venir à bout.

Pour commencer, servez-vous du seul disponible à ce stade afin d’orienter la lumière vers le symbole en haut à droite de la Porte. Cela ouvrira la porte secondaire à votre gauche. Tout au bout de la pièce qui est désormais accessible, vous trouverez un miroir supplémentaire. Déplacez-le de façon à diriger le rayon lumineux en direction du seul miroir opposé en vue depuis votre position et revenez dans la grande salle.

Utilisez les deux miroirs à votre disposition, ceux du milieu et de droite, afin qu’un faisceau « illumine » le symbole au milieu à droite de la Porte et le second le glyphe en haut à gauche. Une porte secondaire à votre droite s’ouvrira. Fouillez la zone désormais accessible dans le but de ramasser le miroir solitaire qui s’y trouve. Puis, rebroussez chemin et placez-le sur le seul socle capable de l’accueillir aux alentours pour faire en sorte qu’une nouvelle lumière atteigne le miroir opposé dans sa ligne de mire. Revenez ensuite encore une fois dans la salle principale pour l’ultime phase de cette énigme.

Il ne vous reste plus qu’à utiliser correctement les trois miroirs principaux dans le but d’ouvrir la Porte à trois yeux. Pour cela, voici les trois combinaisons de symboles à « entrer » : haut gauche – milieu droite – bas gauche pour déverrouiller la serrure du haut, haut droite – milieu gauche – bas gauche pour déverrouiller la serrure du milieu, et milieu gauche – milieu droite – bas droite pour déverrouiller la serrure du bas.

