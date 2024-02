ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist, la suite d’ENDER LILIES s’annonce sur Switch (et aussi sur les autres plateformes)

ENDER MAGNOLIA Forever

Ender Lilies : Quietus of the Knights avait surpris son monde avec un Métroidvania Dark Fantasy assez bon dans l’ensemble. L’annonce d’une suite est donc une bonne nouvelle pour les fans qui pourront découvrir une nouvelle aventure située dans le même univers. Se déroulant des décennies après les évènement autour de « la Pluie de Mort » du précédent titre, ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist nous embarque dans le mystérieux « Pays des Fumées ». Le royaume, avide de conquête, a créé des Homonculus, des êtres artificiels semblables à des machines, pour exécuter les ordres du roi. Cependant, une mission échouée a libéré des vapeurs toxiques, rendant les hommes et les machines complètement fous.

Dans ce chaos, Lilac, une « Atunner » capable de purifier les infectés, part en mission pour sauver le royaume. Elle est aidée par des machines alliées et des esprits combattants, des ennemis qu’elle peut transformer en alliés grâce à ses pouvoirs. Lilac pourra équiper jusqu’à quatre capacités spéciales et améliorer ses statistiques au cours de son périple. Elle pourra aussi découvrir des reliques et collecter des objets et, plus que tout, retrouver ses souvenirs perdus.

ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist est attendu sur Nintendo Switch pour cette année. Bien que l’éditeur Binary Haze Interactive n’ait pas communiqué officiellement sur la sortie de versions Playstation, Xbox et PC, les mentions légales du site officiel ne laissent aucun doute quant à sa sortie sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.