Ender Lilies : Quietus of the Knights annonce ses dates de sortie

A peine quelques mois après son accès anticipé sur PC via Steam, Ender Lilies : Quietus of the Knights annonce déjà sa sortie définitive sur tous les supports du moment. Toutefois, il ne sortira pas en même temps selon la plateforme. On fait le point.

Une petite liliste de dates

Ender Lilies : Quietus of the Knights va donc mettre fin à son accès anticipé très bientôt et on espère que cet Action RPG en 2D à mi-chemin entre Dark Souls et Hollow Knight aura pu bénéficier assez longtemps des retours des joueurs pour corriger quelques défauts. Nous avions d’ailleurs donner un premier avis en vidéo lors de son lancement si jamais vous voulez en savoir plus.

Le contenu entier sera donc proposé avec la version 1.0, soit 8 niveaux au total et il vous en coutera 24.99€ pour l’acquérir. Le titre sortira le 22 juin 2021 sur PC et Switch, le 6 juillet 2021 sur PS4, et sur Xbox One et Xbox Series X|S un peu plus tard dans plus de précision.