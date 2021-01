Ender Lilies Quitues of the Knights, à mi-chemin entre Hollow Knight et Dark Souls

Plutôt discret depuis son annonce, Ender Lilies Quitues of the Knights fait pourtant bien son entrée cette semaine en accès anticipé. Metroidvania à mi-chemin entre un Hollow Knight et un Dark Souls, le titre se démarque tout de même avec l’utilisation d’esprits qui viendront combattre à vos côtés. Développé par les studios Adglobe et LiveWire, le titre propose trois niveaux pour sa période d’early access.

La version finale quant à elle, en disposera de huit au total. Celle-ci arrivera sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series XS et Nintendo Switch. En attendant, on vous présente le jeu au détour d’une vidéo avec quelques séquences de gameplay.