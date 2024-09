En quittant Tango Gameworks, Shinji Mikami pensait que le studio était à l’abri grâce à Hi-Fi Rush

Avec Hi-Fi Rush, Mikami a pu quitter le studio avec confiance

On a peu entendu Shinji Mikami s’exprimer sur la fermeture (puis la résurrection) de Tango Gameworks, si ce n’est pour exprimer sa tristesse de voir le studio qu’il a co-fondé être au cœur de cette histoire. IGN est allé s’entretenir avec le créateur et a abordé le sujet pour recueillir ses impressions maintenant que tout finit « bien ». Mikami est donc revenu sur son départ en déclarant avoir été certain lorsqu’il a quitté l’entreprise que Tango Gameworks pourrait survivre grâce à la licence Hi-Fi Rush :

« J’avais pensé que le studio serait en sécurité tant qu’ils continueraient à faire des jeux Hi-Fi Rush. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai quitté Tango Gameworks. J’ai donc été surpris lorsque le studio a été fermé. »

L’histoire en aura décidé autrement, jusqu’à ce qu’une solution soit enfin trouvée pour assurer la survie du studio, ainsi que la licence. Ce à quoi Mikami ajoute :

« On m’a rappelé que si vous faites un bon jeu, quelqu’un le reprendra. Le travail acharné de l’équipe de développement de Hi-Fi Rush a ouvert un nouveau chapitre pour l’entreprise. Je pense que pour un studio de développement, faire un bon jeu est plus directement lié à la survie que faire un jeu populaire. »

Faire un bon jeu avant de faire un jeu populaire, voilà un crédo qui peut sembler idéal, ou plutôt trop idéaliste (malheureusement) dans l’industrie telle qu’elle est aujourd’hui. Toujours est-il que Mikami peut maintenant à nouveau avoir l’esprit tranquille en sachant que son ancienne équipe peut continuer à travailler sur cette licence désormais chère au cœur de beaucoup de monde.