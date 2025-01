En Europe, EA Sports FC 25 a été le jeu le plus vendu de 2024 devant le dernier Call of Duty

Les jeux de 2024 aux abonnés absents

Vous ne serez probablement pas très surpris d’apprendre qu’en 2024, c’est EA Sports FC 25 qui s’installe sur le trône des jeux les plus vendus sur le territoire européen. En 2023, Hogwarts Legacy avait su bousculer l’équilibre dans le classement mais la simulation sportive n’a pas eu de véritable concurrent l’année dernière. On notera simplement que les ventes de cet épisode sont un peu à la traîne d’EA Sports FC 24 en son temps (-5%).

Derrière lui, c’est Call of Duty: Black Ops 6 qui se hisse à la deuxième place, qui se vend un peu mieux que Modern Warfare 3 il y a un an. Le triste constat que l’on peut tirer des chiffres fournis par GSD est que l’on ne trouve qu’un seul autre jeu sorti en 2024 faisait partie du top 10 des jeux les plus vendus de l’année. Il s’agit de Helldivers II, qui se classe à la sixième position. Seuls 27% des jeux vendus en 2024 ont été des jeux sortis la même année, ce qui est une baisse face aux 34% de l’année 2023 (merci Hogwarts Legacy et Tears of the Kingdom).

Il faut ensuite aller dans le top 20 pour y voir quelques nouvelles têtes à l’image de Dragon Ball Sparking Zero ou Warhammer 40,000 Space Marine 2, ainsi que Super Mario Jamboree. Voici le classement complet des meilleures ventes en Europe en 2024 :

EA Sports FC 25 Call of Duty: Black Ops 6 EA Sports FC 24 Grand Theft Auto 5 Hogwarts Legacy Helldivers 2 Red Dead Redemption 2 The Crew 2 It Takes Two Call of Duty: Modern Warfare 3 Elden Ring Mario Kart 8: Deluxe Dragon Ball: Sparking! Zero Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Warhammer 40,000: Space Marine 2 Need for Speed: Heat Super Mario Bros Wonder (sans les ventes numériques) Super Mario Party Jamboree (sans les ventes numériques) Fallout 4 Metro Exodus

On remarquera quelques exemples de jeux vendus à très bas prix comme The Crew 2, tandis que Fallout 4 a su profiter de l’aura de la série d’Amazon.

Moins de physique et surtout moins de consoles

Au total, ce sont 188,1 millions de jeux qui ont été vendus sur toute l’année, ce qui représente tout de même une hausse de 1% par rapport à 2023. Sur ces jeux, 131,6 millions sont des versions numériques. Si le marché français est encore attaché au physique, force est de constater que ce n’est plus forcément le cas sur l’ensemble du continent. Par rapport à 2023, on note une baisse de 22% sur le marché physique.

Pour ce qui est des consoles, le bilan n’est pas plus heureux. En l’absence d’une Switch 2 et avec une PS5 Pro qui n’est pas vendue à un prix accessible, ce marché a connu une baisse de 21% sur toute l’année. La PS5 est restée en tête malgré sa baisse de 20%, tandis que Nintendo reste deuxième avec -15%. La Xbox Series ferme la marche en connaissant la plus grosse chute : -48%.

En 2025, la sortie de la Switch 2 devrait relancer le marché, mais chez Sony et Microsoft, il sera difficile de remonter la pente, sauf si GTA 6 apporte de nouveaux acheteurs.