En 2024, le président de Square Enix veut miser gros sur l’intelligence artificielle

Les yeux tournés vers les nouvelles technologies

Rappelez-vous, en 2022 et 2023 la lubie de Yosuke Matsuda n’était autre que le marché des NFT, qui s’est depuis écroulé. Une position qui pouvait un tant soit peu se comprendre étant donné que le Japon dans son ensemble encourageait le développement de cette technologie, mais qui n’a pas vraiment réussi au groupe. En dehors de Symbiogenesis, un projet NFT qui continue son bonhomme de chemin, l’éditeur semble avoir freiné ses ambitions dans ce domaine, en indiquant modifier sa stratégie sur ce marché très spécifique.

Sans doute parce que le nouveau président du groupe a trouvé une nouvelle marotte à poursuivre, à savoir l’intelligence artificielle. Pas celle qui sert à ce que les personnages se comportent de manière plus réaliste en jeu, mais bien l’IA générative. C’est ce qu’il met en avant dans sa lettre de bonne année 2024 :

« Je crois que l’IA générative a non seulement le potentiel de remodeler ce que nous créons, mais aussi de changer fondamentalement les processus par lesquels nous créons, y compris la programmation […] Nous avons également l’intention d’être agressifs dans l’application de l’IA et d’autres technologies de pointe à la fois développer notre contenu et nos fonctions d’éditeur. À court terme, notre objectif sera d’améliorer notre productivité en matière de développement et d’atteindre une plus grande sophistication dans nos efforts de marketing. À plus long terme, nous espérons exploiter ces technologies pour créer de nouvelles formes de contenu pour les consommateurs, car nous pensons que l’innovation technologique représente des opportunités commerciales. »

Et c’est ici que le discours de Takashi Kiryu soulève quelques sourcils au sein du public et de l’industrie, étant donné que l’utilisation de l’IA générative est encore peu appréciée de l’opinion publique dans le jeu vidéo. Si l’intelligence artificielle peut effectivement améliorer de nombreuses tâches rébarbatives au sein d’un développement ou améliorer certains domaines (comme la synchronisation labiale), certains artistes craignent d’être complètement remplacés par elle à terme.

Comme son prédécesseur, Takashi Kiryu s’intéresse beaucoup aux nouvelles technologies et n’hésite pas à parler du développement du domaine de la réalité augmentée, et de la réalité étendue (aussi appelée XR), dont il compte bien se servir. Ici, on peut parier que ce discours s’applique au marché mobile de Square Enix.

Un éditeur conscient de ses problèmes

Autre détail intéressant à retenir dans cette lettre, le passage concernant les changements que Square Enix veut opérer du côté de ses opérations éditoriales. Ces dernières années, le groupe a édité de nombreux jeux sans les promouvoir assez ou en les publiant dans un mouchoir de poche dans lequel plusieurs jeux se faisant concurrence, ce qui n’a pas aidé ces derniers à réaliser de bons chiffres. Takashi Kiryu est conscient de ce problème et veut aussi changer la manière dont Square Enix approche les jeux qu’il édite en indiquant que les équipes internes de l’éditeur vont travailler en étroite collaboration avec les équipes de publication pour améliorer ce domaine.

Toujours dans le domaine de l’édition, on notera aussi que le président mentionne que le numérique va prendre de plus en plus de place dans certains marchés du monde, sans doute ceux qui sont le moins friands du support physique (autant dire que cela ne nous concerne probablement pas en Europe).

Reste à voir si, et comment, tout cela sera appliqué et si Square Enix pourra redorer un peu son blason autrement que via la sortie de son jeu le plus attendu de cette année, Final Fantasy VII Rebirth.