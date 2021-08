Il y a de nombreuses ressources à dénicher dans Genshin Impact. Parmi ces dernières, on trouve des papillons à ramasser, qui permettent d’obtenir des Noyaux Cristallins. Disponibles depuis le début du jeu, notamment pour créer des potions de résistance, ces derniers ont surtout pris en importance depuis l’arrivée de la Résine Condensée, qui en demande pour être crafter. Mais où trouver du Noyau Cristallin, et comment faire pour en attraper facilement ?

Comment attraper facilement les papillons cristallins ?

Avant de continuer, il faut savoir à quoi ressemble votre proie. Pour avoir un Noyau Cristallin, il faut attraper des Papillons. Il s’agit de ces fameux volatiles de couleur qui volent et qui surtout, s’envolent dans les airs lorsque vous vous en approchez. Il faut donc rapidement les attraper si vous ne souhaitez pas les manquer.

Il en existe de plusieurs sortes puisque chaque papillon a une couleur et un élément différent selon la région. Un papillon cristallin Géo symbolise sa présence à Liyue, les papillons anémos sont à Mondstadt et bien sûr, des papillons Electro sont arrivés avec Inazuma. Vous n’avez qu’à vous en approcher et rapidement interagir avec pour les avoir.

Il y a cependant une astuce depuis la sortie de la mise à jour 2.0 et l’arrivée de Sayu : en effet, le personnage dispose d’un passif appelé École Yoohoo : Art du silence, qui permet de ne pas faire fuir les papillons. Il suffit alors d’avoir Sayu dans l’équipe, et vous pourrez vous approcher plus facilement !

Où trouver des Noyaux Cristallins ?

S’il n’est pas facile d’attraper les papillons parce qu’ils s’envolent vite, il y a cependant plusieurs choses à savoir :

Ils réapparaissent tous les jours, ce qui vous permet d’en récolter facilement quotidiennement aux emplacements les plus faciles pour vous

Il est plus facile de les attraper la nuit puisqu’ils scintillent et seront donc plus visibles à l’écran

Si vous en manquez un parce qu’ils s’envolent, revenez un peu plus tard. Par exemple, continuez votre petit tour et revenez à l’emplacement : une fois envolé, ils ne disparaissent pas jusqu’au lendemain mais seulement quelques instants

Sur le papiers, les papillons se rassemblent là où il y a de l’énergie élémentaire : magie, statue des sept et autre lieu majeur

Il n’y a pas vraiment de spot majeur où vous en retrouverez des dizaines, mais vous avez cependant la statue des sept à Ventlevé ou encore proche du Mont Aozang en passant par le donjon à côté, Lagunes et Montagnes, comme vous le voyez sur les captures d’écran. Vous en voyez d’autres plus bas dans cet article.

Le meilleur emplacement pour les papillons cristallins

S’il n’y a pas forcément de route ou d’emplacement prédéfinie pour le Noyau Cristallin, il y a tout de même un endroit qui reste très intéressant pour leur capture : la Domaine de l’Aurore. Et ce, pour au moins trois raisons :

La première, c’est que pour aller au Domaine de l’Aurore, vous allez vous téléporter à la Statue des Sept située pas très loin. Là-bas, il y a déjà 3 papillons cristallins à ramasser autour d’elle.

à ramasser autour d’elle. Puis une fois au Domaine, vous remarquerez qu’il y en a pas mal dans les vignes. En comptant ceux de la statue, il est possible d’en récolter quasiment une petite dizaine facilement

Enfin, il faut avouer que les champs de vigne sont assez simples à parcourir et de s’approcher des papillons, surtout de nuit, ce qui évite qu’ils s’enfuient trop vite. C’est donc un terrain idéal pour surprendre les insectes et ls captures.

Bien sûr, il y a d’autres recoins sympathiques pour en trouver. Vous avez par exemple la Forêt de Pierre de Guyun, en vous téléportant au Donjon de la Bénédiction. Au moins trois papillons cristallins géo s’y trouvent (mais s’envolent facilement). Deux autres papillons sont à la sortie de cette grotte, en allant vers l’Est et en singeant de monter la colline du donjon justement.

Notez également les Monts Tienheng comme indiqué sur la capture d’écran. Un peu plus longuet puisqu’il faudra escalader la grotte derrière les Brutocollinus, mais vous arriverez dans un recoin où il y a au moins 5 papillons cristallins, comme vous le voyez sur la seconde image plus haut.

A Inazuma, vous en retrouverez surtout sur l’île de Tatarasuna, mais ce n’est pas forcément le meilleur endroit pour en avoir. Et puis, avec le chemin du Domaine de l’Aurore, de la Forêt de Pierre et des quelques emplacements évoqués plus haut, vous en aurez largement assez pour fabriquer de la résine condensée pour quelques jours. Etant donné que les papillons reviennent tous les jours, il suffit de réitérer.

Si vous souhaitez d’autres astuces et conseils sur le jeu, consultez notre guide complet de Genshin Impact. On vous recense l’emplacement des Electroculus ou encore des Géoculus et Anémoculus.